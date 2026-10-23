وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

كما أعربت الوزارة "عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".