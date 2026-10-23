وقال هليسة لـ"سكاي نيوز عربية" إن مراسم الجنازة كانت تسير بصورة طبيعية، وكان التابوت موضوعا وسط الكنيسة، حين سمع الحاضرون إطلاق نار خفيفا من الخارج، سرعان ما تحول خلال ثوان إلى رصاص كثيف من أسلحة رشاشة.

وأضاف أنه اتجه نحو إحدى النوافذ، ولمح شخصا يطلق النار على الموجودين خارج الكنيسة، قبل أن ينبطح مباشرة على الأرض.

وأوضح، متحدثا بتأثر، أنه خرج بعد فرار المهاجمين، ليجد جثثا ومصابين ملقين على الأرض، واصفا المشهد بأنه كان "مروعا".

وبحسب روايته، لم يدخل المهاجمون إلى الكنيسة، بل أطلقوا النار في محيطها وعند بابها وعلى نوافذها، بينما كان نحو 100 شخص موجودين في الخارج.

وقال إنه تمكن من رؤية مسلحين اثنين، أحدهما يحمل مسدسا والآخر سلاحا رشاشا، وكانا يتحركان أحدهما خلف الآخر ويطلقان النار.

وأكد هليسة أن من كانوا داخل الكنيسة لم يصابوا، وأن الإصابات وقعت بين الموجودين خارجها، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص حاولوا الإمساك بالمهاجمين وأصيبوا خلال ذلك.

وقدر مدة إطلاق النار بنحو 4 دقائق، وقال إن المنفذين فروا قبل وصول قوات الأمن وطواقم الإسعاف بدقائق.

وأشار إلى العثور على أكثر من 5 مخازن ذخيرة للسلاح الرشاش على الأرض، بحسب ما ذكره.

وشدد هليسة على أن مسلمين من أبناء القرية كانوا أول من بادر إلى إنقاذ المصابين، مؤكدا أن الكرك تمثل نموذجا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية إن حصيلة حادث إطلاق النار داخل كنيسة في الكرك، بلغت 7 قتلى، فيما أصيب 27 آخرون.