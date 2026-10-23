وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي يرصد تحركات المسلحين قرب الكنيسة.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أعلنت أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك، مؤكدة استمرار ملاحقة المتورطين في الواقعة.

ونقلت القناة عن مصدر قوله إن مسلحين اثنين ترجلا من مركبة وأطلقا الرصاص أثناء تشييع جنازة من كنيسة حمود. وقال شاهد عيان لـ"المملكة"، إن مركبة أقلت شخصين، وبدءا بإطلاق النار بشكل متواصل لمدة 5 دقائق، قبل أن يفرا.

وأوضح أن عدد المتواجدين خلال عملية إطلاق النار تراوح بين 150 إلى 200 شخص داخل الكنيسة وخارجها.

وأكد شاهد عيان وقوع إصابات ووفيات نتيجة إطلاق النار معظمهم في أعمار تتراوح بين 50 و70 عاما.

كما أوضح مصدر آخر أن أكثر من شخصين كانوا يرتدون الأقنعة أطلقوا النار على المشاركين في تشييع جنازة في الكنيسة.

ولفت المصدر إلى أن كوادر الدفاع المدني أخلت المصابين إلى المستشفيات.

في المقابل قال صحفي عن شهود عيان إن المسلحين الذين هاجموا المشيعين في كنيسة الكرك كان عددهم 4.