وأظهرت اللقطات جثثا ملقاة داخل الكنيسة عقب الهجوم المسلح، فيما شهد محيطها حالة استنفار، بالتزامن مع متابعة الأجهزة الأمنية للواقعة وملاحقة المتورطين فيها.

وذكرت قناة المملكة التلفزيونية الأردنية ​الرسمية بأن 7 ⁠أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 آخرون، إثر قيام مسلحين بإطلاق النار خلال تشييع جنازة في ​كنيسة بمحافظة الكرك.

وقالت القناة إن قوات الأمن ‌انتشرت في محيط الكنيسة وتلاحق المشتبه بهم، موضحة أن مسلحين اثنين ‌ترجلا ‌من مركبة وبدآ بإطلاق النار أثناء تشييع الجنازة في كنيسة حمود بالكرك.

وقال خالد برقان، أحد الذين كانوا يحضرون الجنازة، ‌لقناة المملكة إن العشرات كانوا ‌يشاركون ⁠في المراسم، حين قام رجلان أحدهما يحمل بندقية والآخر مسدسا بإطلاق النار عليهم لعدة دقائق.

ولم تعلن ⁠أي ‌جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، ⁠كما لم تحدد السلطات الأردنية هوية المسؤولين ⁠عنه.

من جهته، أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن الأجهزة الأمنية تتابع الواقعة ميدانيا، وستعلن المعلومات بعد التحقق منها، داعيا إلى الاعتماد على المصادر الرسمي.