وتحمل الكنيسة اسم القديس جاورجيوس، المعروف أيضا باسم القديس جورج، الذي يحظى بمكانة بارزة في التقليد المسيحي الشرقي.

وتندرج الكنيسة ضمن رعية الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك، التي تضم عددا من الكنائس التابعة للبطريركية، من بينها كنيسة القديس جاورجيوس في أدر، وكنيسة القديس جاورجيوس في الربة، إضافة إلى دير القديس جاورجيوس في الكرك.

المسيحيون في الأردن

تشكل المسيحية أقلية دينية في الأردن، وتقدر وزارة السياحة والآثار الأردنية نسبتهم بنحو 2 إلى 3 بالمئة من السكان.

وينتمي المسيحيون في المملكة إلى طوائف متعددة، من بينها الروم الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والبروتستانت.

وتُعد محافظة الكرك من المناطق الأردنية التي تضم حضورا مسيحيا تاريخيا، وتنتشر فيها كنائس تتبع طوائف مختلفة، إلى جانب المساجد ودور العبادة الإسلامية.

إطلاق نار داخل الكنيسة

وجاء الاهتمام بكنيسة حمود بعد حادث إطلاق نار وقع، الجمعة، داخلها، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح التلفزيون الرسمي الأردني أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل كنيسة في محافظة الكرك، فيما نقل عن مديرية الأمن العام أن السلطات تلاحق المشتبه بهم.

وأفادت وكالة فرانس برس بسقوط 7 قتلى جراء إطلاق النار، بينما قال مصدر أمني إن 10 أشخاص أصيبوا في الحادث، موضحا أن مسلحين ترجلا من مركبة وأطلقا النار أثناء تشييع جنازة من الكنيسة.