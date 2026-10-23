وأضاف المومني أنه سيتم إصدار بيانات تتضمن المعلومات حال التحقق منها، داعيا الجميع إلى إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان إطلاق نار وقع، الجمعة، داخل كنيسة في محافظة الكرك بالأردن عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح التلفزيون الرسمي في الأردن أن ​مسلحين مجهولين ‌أطلقوا النار داخل كنيسة ‌في ‌محافظة الكرك، مما تسبب في ‌سقوط ‌عدد ⁠غير محدد من القتلى ⁠والمصابين.

وأضاف التلفزيون ‌نقلا عن ⁠مديرية الأمن ⁠العام ​أن السلطات ⁠تلاحق ​المشتبه بهم.

وأفادت وكالة فرانس برس بسقوط 7 قتلى إثر إطلاق نار في الكنيسة الواقعة جنوب البلاد.