وأوضح التلفزيون الرسمي في الأردن أن ​مسلحين مجهولين ‌أطلقوا النار داخل كنيسة ‌في ‌محافظة الكرك، مما تسبب في ‌سقوط ‌عدد ⁠غير محدد من القتلى ⁠والمصابين.

وأضاف التلفزيون ‌نقلا عن ⁠مديرية الأمن ⁠العام ​أن السلطات ⁠تلاحق ​المشتبه بهم.

وذكر مصدر أمني أردني أن نحو 19 بين قتيل ومصاب نُقلوا إلى "مستشفى الأمير علي" في الكرك.

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني أن 10 أشخاص اصيبوا في عملية إطلاق نار على كنيسة حمود في الكرك.