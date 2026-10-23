أسفر إطلاق نار وقع، الجمعة، داخل كنيسة في محافظة الكرك بالأردن عن سقوط قتلى وجرحى.
وأوضح التلفزيون الرسمي في الأردن أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل كنيسة في محافظة الكرك، مما تسبب في سقوط عدد غير محدد من القتلى والمصابين.
وأضاف التلفزيون نقلا عن مديرية الأمن العام أن السلطات تلاحق المشتبه بهم.
من جانبها، أفادت وكالة فرانس برس بسقوط 7 قتلى إثر إطلاق نار في الكنيسة الواقعة جنوب البلاد.
وفي وقت سابق كشف مصدر أمني أن 10 أشخاص اصيبوا في عملية إطلاق نار على كنيسة حمود في الكرك.
وبين المصدر أن مسلحين ترجلا من مركبة وأطلقا الرصاص أثناء تشييع جنازة من كنيسة حمود في الكرك.