وأوضح التلفزيون الرسمي في الأردن أن ​مسلحين مجهولين ‌أطلقوا النار داخل كنيسة ‌في ‌محافظة الكرك، مما تسبب في ‌سقوط ‌عدد ⁠غير محدد من القتلى ⁠والمصابين.

وأضاف التلفزيون ‌نقلا عن ⁠مديرية الأمن ⁠العام ​أن السلطات ⁠تلاحق ​المشتبه بهم.

من جانبها، أفادت وكالة فرانس برس بسقوط 7 قتلى إثر إطلاق نار في الكنيسة الواقعة جنوب البلاد.