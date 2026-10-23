وجاءت تصريحات المنصوري خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، في رد مباشر على نواب الحزب، استحضرت فيه تصريحات سابقة لعبد الإله بنكيران شبه فيها المرأة بالثريا التي تضيء البيت.

وقالت المنصوري: "أنا لست ثريا، أنا عقل وضمير ونضال"، مؤكدة رفضها حصر المغربيات في أدوار تتجاهل حضورهن في الحياة المهنية والعمومية، والمسؤوليات الأسرية والاقتصادية التي يتحملنها.

واستشهدت بأوضاع أرامل ومطلقات تدفعهن ظروف الحياة إلى العمل، وأشارت إلى معاناة نساء في تحصيل نفقة أبنائهن، معتبرة أن الدعوة إلى بقاء المرأة في المنزل لا تراعي اختلاف أوضاع الأسر المغربية.

وانتقدت ما وصفته بالتناقض بين إتاحة الدراسة والعمل لبنات بعض القيادات السياسية، والدعوة إلى بقاء غيرهن داخل البيوت، قائلة: "بناتكم قريتهم.. وبنات المغاربة بغيتو تردوهم ثريات".

وفي جانب آخر من ردها، اتهمت المنصوري الحزب بتخوين خصومه السياسيين خلال الحملات الانتخابية، ورفضت ما اعتبرته تنصيبا لنفسه حكما على تدين الآخرين.

وقالت مخاطبة ممثليه إن "الإسلام تركه لنا أجدادنا، ولم يأت به حزب العدالة والتنمية"، مشددة على رفض هذا المنطق في التعامل مع الاختلاف داخل المجتمع والمشهد الحزبي.