وأصيب 5 أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، في هجوم بإطلاق النار وقع صباح الجمعة على الطريق رقم 35 شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية 12 عن خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء.

وأفادت القناة بأن قوات الأمن قتلت المهاجمين، وعددهما اثنان، عقب مطاردتهما في المنطقة.

وذكر موقع "واللا" أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذي الهجوم نصبوا كمينا لقوات الجيش الإسرائيلي أثناء قيامها بعمليات تفتيش روتينية، كما تفعل كل صباح.

وأضاف الموقع أن منفذي الهجوم كانوا يجمعون معلومات على مدى فترة طويلة، وعلى دراية بمواعيد عمليات التفتيش، وحددوا نقطة ضعف خارج المنطقة المحمية الخاصة بالجنود الإسرائيليين.

وفي سياق متصل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذي الهجوم من سكان مدينة الخليل.

صعوبة إجلاء الجرحى

أظهرت لقطات من الموقع حالة من الارتباك أثناء محاولات إسعاف المصابين وإجلائهم، وسط صرخات تطالب بالمساعدة والإسراع في نقل الجرحى.

وسُمع أحد الموجودين يتحدث عن استمرار إطلاق النار وصعوبة الوصول إلى المصابين، بينما طالب آخرون بفتح الأبواب وإخراج الجرحى بسرعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، بحسب وكالة رويترز، مقتل شخصين يُشتبه بتنفيذهما الهجوم، وفرض طوق على المنطقة وبدء عمليات تمشيط.

بن غفير يدعو لتفكيك السلطة

عقب الهجوم، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، والقضاء على ما وصفه بـ"البنية التحتية للإرهاب"، قائلا: "يجب ألا ننتظر السابع من أكتوبر في الضفة الغربية".