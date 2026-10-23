وأوضحت أن التسرب النفطي نتج عنه روائح لوحظت من قبل سكان إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين، مشيرة إلى أنها لا تشكل أي مخاوف أو مخاطر صحية على السكان.​

وفور رصد التلوث، باشرت الفرق المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التلوث وتطويق المناطق المتأثرة، والبدء بأعمال التنظيف والمعالجة للحد من آثاره البيئية، فيما تتواصل عمليات المسح كإجراء احترازي لضمان سلامة البيئة البحرية.​

وفي إطار التدابير الاحترازية، قامت الوزارة بإغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية بالإمارة مؤقتاً، لحين استكمال الأعمال وتحديد الإجراءات اللازمة.

وأهابت الوزارة بالصيادين ومرتادي البحر الالتزام بالتعليمات والامتناع عن الصيد في المواقع المتأثرة. كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات، مؤكدة التزامها باطلاع الجمهور على مستجدات الموقف أولا بأول.