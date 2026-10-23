وأفادت القناة بأن قوات الأمن قتلت المهاجمين، وعددهما اثنان، عقب مطاردتهما في المنطقة.

وبحسب الفحوص الأولية التي أوردتها القناة، ترجل المسلحان من سيارة وفتحا النار، قبل أن تتدخل القوات الإسرائيلية التي استُدعيت إلى الموقع.

ودُفعت تعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة فور ورود البلاغات الأولى، فيما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الهجوم، وقالت إن دوافعه قومية.

صعوبة إجلاء الجرحى

وأظهرت لقطات من الموقع حالة من الارتباك أثناء محاولات إسعاف المصابين وإجلائهم، وسط صرخات تطالب بالمساعدة والإسراع في نقل الجرحى.

وسُمع أحد الموجودين يتحدث عن استمرار إطلاق النار وصعوبة الوصول إلى المصابين، بينما طالب آخرون بفتح الأبواب وإخراج الجرحى بسرعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، بحسب وكالة رويترز، مقتل شخصين يُشتبه بتنفيذهما الهجوم، وفرض طوق على المنطقة وبدء عمليات تمشيط.

بن غفير يدعو لتفكيك السلطة

وعقب الهجوم، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، والقضاء على ما وصفه بـ"البنية التحتية للإرهاب"، قائلا: "يجب ألا ننتظر السابع من أكتوبر في الضفة الغربية".