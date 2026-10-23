وقال منصر، خلال حديثه إلى "غرفة الأخبار"، إن القوات الحكومية خسرت مواقع عدة في المضاربة خلال 5 أيام، قبل أن تعمل على تثبيت خطوطها والدفع بتعزيزات، بينما يواصل الحوثيون حشد قواتهم للسيطرة على المديرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار القتال حول تعز والغارات الجوية على مناطق سيطرة الجماعة، التي تتكبد، وفق معلومات نقلها منصر، خسائر بشرية كبيرة رغم مكاسبها الميدانية.

المضاربة وخطر الالتفاف

وأوضح منصر أن أهمية المضاربة، التابعة لمحافظة لحج، ترتبط بموقعها المطل على باب المندب وخليج عدن، وبإمكان استخدامها للالتفاف على القوات الحكومية وتهديد مواقعها وخطوط تعزيزاتها.

وفي محيط باب المندب، اقتصرت المواجهات على اشتباكات متقطعة وقصف بالهاون، من دون نتائج ميدانية حاسمة.

وانتقد منصر التركيز على هذه الجبهة، معتبرا أن بعض القوى سعت إلى انتصار سياسي أكثر منه عسكريا، من دون إخراج الحوثيين بالكامل.

ورأى أن استعادة تعز ومديرياتها الجنوبية والغربية وفك الحصار عنها تمثل أولوية، لأن السيطرة على المناطق الجبلية قد تتيح طرد الجماعة من السواحل، بينما قد يمهد سقوط المضاربة لتهديد عدن من الغرب.

تعز تحت الحصار

وأشار منصر إلى هدوء نسبي تخللته اشتباكات عند الأطراف الغربية والجنوبية لتعز، مع تركز المعارك في مديرية صبر الموادم، حيث يقاوم الأهالي محاولات الحوثيين التقدم.

وقال إن الجماعة سيطرت على معظم قرى المديرية، وقصفت كحلان والشقب ومناطق سكنية أخرى، فيما استمر القتال في القرى المتبقية.

ورغم توسع سيطرتها في المحافظة، لم تحقق الجماعة اختراقا كبيرا داخل المدينة، بحسب منصر، الذي قال إن مركزها بات محاصرا من جميع الاتجاهات.

وأضاف أن الحوثيين يسعون إلى السيطرة على مقر اللواء 35 غرب تعز، لكنهم لم ينتزعوا سوى موقعين تابعين له رغم كثافة النيران.

خسائر لا توقف التقدم

ونقل منصر عن مصادر محلية وخاصة لسكاي نيوز عربية معلومات عن مقتل أكثر من 320 حوثيا خلال 5 أيام، وتجاوز خسائر الجماعة 6 آلاف مقاتل منذ بدء التصعيد مطلع أغسطس، إضافة إلى آلاف الجرحى.

وأكد أن الحوثيين لا يعلنون حصيلة خسائرهم، وربط جانبا منها بالغارات الجوية، مشيرا إلى حديث الجماعة عن نحو 3 آلاف غارة منذ بدء التصعيد.

وفي المقابل، قال إن الحوثيين تقدموا منذ أغسطس في المخا والخوخة وحيس وذوباب وباب المندب وتعز، منتقدا نفي الحكومة تحقيقهم مكاسب رغم التغيرات على الأرض.

ضربات وتعبئة للمقاتلين

وتناول منصر إعلان الحوثيين تنفيذ أربع عمليات قالوا إنها استهدفت وزارة الدفاع في الرياض ومطار الملك فهد ومطار أبها وأرامكو في ينبع، وربطوا الهجمات بالغارات السعودية.

كما أشار إلى بيان لوزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة، وصف تجمعات "النكف القبلي" التي تنظمها الجماعة بأنها أهداف مشروعة، ودعا السكان إلى عدم الاستجابة لدعوات الاحتشاد.

وأوضح أن هذه التجمعات تستخدم لحشد القبائل وتجنيد مقاتلين، معتبرا أن الجماعة تحتاج إلى تعويض خسائرها وتغطية المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا.

وفي المقابل، نسبت الجماعة البيان إلى السعودية وتوعدت بمزيد من الهجمات، بينما شدد منصر على أن استمرار تقدمها، رغم خسائرها، يفرض إعادة ترتيب الأولويات الحكومية بين تثبيت الجبهات وفك حصار تعز وحماية الطريق إلى عدن.