وفي أوقات سابقة من صباح الجمعة والخميس، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخ بالستي وعدد من المسيّرات الحوثية، استهدفت مناطق نجران والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وجنوب المملكة.

والخميس أكد الحوثيون المدعومون من إيران، مسؤوليتهم عن الهجوم على مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومنشأة تابعة لشركة "أرامكو" في ينبع.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية أعلنت ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى شخصين.

وسبق أن تعرض المطار ذاته لهجمات، وسط موجة أوسع من الضربات الحوثية بالصواريخ والقذائف التي استهدفت مطارات سعودية رئيسية.