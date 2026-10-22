وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي، الخميس، إن مصر شددت على ضرورة "استجلاء كافة الفرص ‌بإمكانية التوصل إلى حلول سياسية، تضمن انسحابا كاملا للحوثيين من الأراضي ‌التي سيطروا عليها خلال تقدمهم في ⁠سبتمبر قرب مضيق باب المندب".

وأضاف وزير الخارجية المصري إن ذلك "سيمكّن التحرك في المسار السياسي الذي دائما ما نؤكد عليه، جنبا إلى جنب إلى دعم المسار الدفاعي بالنسبة للمملكة".

واحتدمت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الحكومية اليمنية، منذ فاقم تقدم الجماعة نحو مضيق باب المندب الضغوط على إمدادات ⁠النفط العالمية.

ويشن الحوثيون منذئذ هجمات على ‌مطارات ومنشآت نفطية سعودية.

والسبت دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة برلمانية طارئة، ‌من أجل تفويض الجيش بالتدخل العسكري دعما للسعودية.

وبعد جلسة لم تغطها وسائل الإعلام، أرجأ النواب التصويت حتى الإثنين لإتاحة مزيد من الوقت للمداولات.

وتوجه عبد العاطي ورئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد إلى الرياض، الأربعاء، لتسليم رسالة خطية من السيسي إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وقال السيسي إن "الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي المملكة، ولا يشمل هجوما على اليمن".