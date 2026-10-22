وتستهدف هذه الأفلام، بحسب ما أعلنه وزير الأوقاف أسامة الأزهري، تعزيز معاني الانتماء والمواطنة، والاستفادة من الأدوات الرقمية في مخاطبة الجمهور، بما يتيح التواصل مع كل الفئات، وخاصة الشباب.

ويوضح عماد الدين الخضراوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تضج بالحياة، وتكشف عن وجه جديد لتوظيف التكنولوجيا في تعزيز الأخلاقيات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، وفق تصريحات الخضراوي لموقع "سكاي نيوز عربية"، تمثل الأفلام الجديدة سلاحا فعالا في مواجهة الدولة للإرهاب والتطرف الفكري، وكذلك مكافحة الجريمة والسلوكيات الفردية غير السوية من جانب البعض.

محتوى فكري يناسب التحديات

لفت الشيخ الخضراوي إلى تصريحات وزير الأوقاف أسامة الأزهري بشأن استهداف تكثيف نشر مقاطع فيديو وأفلام جرى إنتاجها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك للتعامل مع أزمات المجتمع.

وأوضح أن الهدف القادم هو أن تنتشر مجموعة من هذه المقاطع -التي سيتم زيادة عددها تباعا على مدى الأشهر القادمة- بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل إلى كل مواطن داخل وخارج مصر، وتقديم النصح له.

وعن مكافحة الإرهاب من خلال الذكاء الاصطناعي، قال الخضراوي، إن التنظيمات الإرهابية تصل إلى الشباب والمراهقين من خلال الإنترنت، لذلك بدأت الوزارة تتخذ نفس المنهج، لتنقذهم من يد الجهل.

وأضاف: "خلال العام الجاري 2026 حققت مقاطع الفيديو مشاهدات قوية، ومن المتوقع على مدى الأشهر المقبلة أن تتضاعف هذه المشاهدات بعد إعلان الوزير عن خطة الوزارة خلال منتدى مصر 2026، فهي خطوة مهمة.

ولفت إلى أن إنتاج المواد المرئية متنوعة الموضوعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يوفر للشباب وقاية من الأخلاقيات غير السوية، لا سيما أن هذا المحتوى تمت صناعته بطريقة جذابة تناسب جميع الأذواق والأعمار.

في الوقت نفسه، وجه الخضراوي التحية إلى فريق الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الأوقاف، الذي يعمل منذ نحو 5 أشهر على إنتاج مقاطع الفيديو، وتمكن من تنفيذ جزء كبير من خطة الوزارة، الهادف إلى التطوير السريع.

محتوى متميز يناسب الجميع

من جانبه، يرى الخبير التقني المتخصص في برمجة وتدريب الذكاء الاصطناعي المهندس أحمد عبدالفتاح، أن مقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها من خلال البرامج الذكية تحظى في الوقت الحالي بجمهور واسع في مصر.

وأشار، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذا النوع من الفيديو يحقق مشاهدات ضخمة في مصر والدول العربية بشكل عام، لذلك من الذكاء أن تدخل وزارة الأوقاف المصرية هذا المجال برسالتها.

وتابع: "يمكن بهذه المقاطع سريعة وواسعة الانتشار مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب، لا سيما أن شبكة الإنترنت جرى إغراقها على مدى السنوات الماضية بمقاطع فيديو أنتجتها تنظيمات إرهابية لاستقطاب الشباب".

وأكد على أن هذا الاتجاه ليس جديدا في مصر، فوزارة الدفاع -ممثلة في الشؤون المعنوية للقوات المسلحة- تقوم بدورها بإنتاج أفلام كاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتخليد ذكرى الشهداء، وتمجيد حرب أكتوبر 1973.

وكان وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري قد أكد على هدف وزارته تكثيف نشر الأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن وجود محتوى قادر على التعامل مع مختلف الأزمات التي تعترض المجتمع.

وأوضح الأزهري أن المحتوى الذي تنتجه الوزارة يشمل مواد تسهم في مواجهة الإرهاب، إلى جانب تعزيز معاني الانتماء والمواطنة، لافتا إلى أن الوزارة ستفتتح خلال الأسبوع المقبل مركزا مخصصا للذكاء الاصطناعي.