ويتهم المتظاهرون حركة "ميدان" بأنها مرتبطة بتنظيم الإخوان، التي تصنفها القاهرة كـ"منظمة إرهابية"، لذلك رفعوا لافتات أمام السفارة، تتهم هولندا بدعم الإرهاب وحماية الهاربين.

وبحسب بيان السفارة، فإن وزارة الخارجية الهولندية اتخذت قرار الإغلاق المؤقت مع الحرص على التواصل مع أصحاب المواعيد المسبقة، أو إخطارهم في أقرب وقت ممكن بإعادة جدولة هذه المواعيد.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت السفارة أن إغلاق مقرها في القاهرة لن يؤثر في الخدمات التي تقدمها شركة "في إف إس غلوبال" (VFS Global).

مظاهرات ولافتات

في 12 أكتوبر الجاري، بدأت وقفات احتجاجية أمام السفارة الهولندية لدى القاهرة، رفع المشاركون فيها لافتات مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والهولندية، تندد باستضافة مؤتمر حركة "ميدان" في لاهاي.

وخلال الوقفة، اتهم المتظاهرون هولندا بتقديم الدعم والحماية لتنظيم الإخوان، إذ حملت اللافتات عبارات: "هولندا تدعم الإرهاب" و"إخوان هاربون في حماية هولندا"، ولافتات أخرى تحمل عبارة "سفارة مصر خط أحمر".

وطالب المحتجون بضرورة تسليم عدد من عناصر التنظيم الهاربين في هولندا إلى السلطات المصرية، بجانب لوحات تحمل صور أشخاص ينتمون إلى التنظيم، وضعت عليها علامات "إكس" حمراء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الشعارات التي جرى رفعها خلال الاحتجاجات تعبر عن رفض إتاحة مساحة لأنشطة معارضين مصريين في الخارج، بجانب المطالبة باتخاذ إجراءات بحق هاربين من الملاحقة القضائية في مصر.

مؤتمر حركة ميدان

وكانت هولندا قد استضافت في 16 سبتمبر الماضي مؤتمرا لحركة ميدان، وعدد من الحركات الأخرى، وتناول المؤتمر عدد من القضايا المتعلقة بالحياة السياسية في مصر، ونظام الحكم والانتخابات، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأثارت استضافة هولندا للمؤتمر انتقادات شعبية، وسط اتهامات بوجود صلة بين المشاركين وتنظيم الإخوان المصنف كجماعة إرهابي.