وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، عبر منصة "إكس"، إنه تم "اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة".

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من إعلان اعتراض مسيرة في منطقة الرياض، غداة الإشارة إلى اعتراض أكثر من 10 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المملكة، بينها مسيرات في منطقة المدينة المنورة.

وصعد الحوثيون هجماتهم على السعودية خلال أكتوبر الجاري، وشملت ضربات استهدفت مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 أكتوبر، في أعنف هجوم على الأراضي السعودية منذ أكثر من 10 سنوات.