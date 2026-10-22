ونقل "تلفزيون سوريا" عن المصادر قولها إن العملية أسفرت عن سقوط عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي بين قتيل وجريح، من دون اتضاح الحصيلة النهائية حتى الآن.

وأكدت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، تنفيذ عملية أمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش في بلدة رنكوس بريف دمشق الغربي.

وتداولت منصات إخبارية محلية تسجيلات مصورة تُظهر اشتباكات بين عناصر قوى الأمن الداخلي وأفراد الخلية خلال العملية التي بدأت فجر الخميس.

وأفادت مصادر محلية بأن العملية أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف أفراد الخلية، وإلقاء القبض على عدد منهم.