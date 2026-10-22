وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن الفرق الهندسية تعمل في ظروف فنية معقدة وهي تتابع عمل المولدات الكهربائية ومحاولات الإبقاء على عملها في إمداد الأقسام الحيوية بالكهرباء.

وأضافت أن الاستنزاف المستمر للمولدات الكهربائية وتشغيلها آلاف الساعات المتواصلة دون زيوت أو صيانة أدى إلى وصول هذه المولدات إلى نقطة الخطر الميكانيكي الأخير.

وأكدت أن فقدان المولدات بسبب احتراق محركاتها لغياب الزيوت يعني فقدانا دائما للقدرة على التشغيل حتى لو توفرت الزيوت لاحقا.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها لكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفوري، معتبرة أن الأمر لم يعد يتوقف على توفير الزيوت، بل على حماية ما تبقى من المولدات من الانهيار التام.