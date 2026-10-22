وأكدت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، مقتل 320 مسلحا من جماعة الحوثيين في غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة الجماعة، إضافة إلى مواجهات ميدانية مع القوات الحكومية في تعز وباب المندب والمضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.

وأوضحت أن أكثر من 200 جندي من القوات الحكومية قتلوا وأصيب المئات، جراء قصف حوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف معسكرات، فضلا عن المواجهات الميدانية في الجبهات المشتعلة.

وبدأت القوات الحكومية في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري، حملة تهدف إلى استعادة مناطق أصبحت ⁠خاضعة لسيطرة الحوثيين، ‌واسترداد المواقع القريبة من مضيق باب المندب، في وقت تفرض به الجماعة حصارا على ⁠تعز التي تعد آخر منطقة حضرية رئيسية للقوات المناهضة للحوثيين بمنطقة ⁠المرتفعات الجنوبية في اليمن.