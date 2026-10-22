وأفادت الهيئة في بيان إلحاقي نشرته على منصة إكس عن "ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الاعتداء إلى حالتين، بعد تأكيد حالة وفاة إضافية، وهما لمواطن ومقيم من الجنسية الهندية فيما بقي عدد المصابين 8 أشخاص، منهم مواطن".

وكانت الهيئة أعلنت ليل الأربعاء الخميس في بيان: "تعرّض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء يوم الأربعاء ... نتج عن الاعتداء حالة وفاة لمقيم وإصابة 8 آخرين، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البالغة".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية خلال الساعات القليلة الماضية اعتراض وتدمير 5 مسيرات.

والأربعاء، أعلنت وزارة الطاقة السعودية مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط شظايا عقب اعتراض طائرة مسيّرة كانت تستهدف منشأة في حقل شيبة النفطي الواقع في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

وبلغت هجمات الحوثيين في الأيام الماضية مدى غير مسبوق، وشملت ضربات عدة على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 أكتوبر، في أعنف هجوم على الأراضي السعودية منذ أكثر من 10 سنوات.

وإجمالا، قُتل 22 شخصا في هجمات على المطارات السعودية منذ مطلع الشهر الجاري، بما في فيهم ضحايا الهجوم على مطار الدمام الأربعاء.