وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الدفاعات الجوية اعترضت، صباح الأربعاء 21 أكتوبر 2026، طائرة مسيّرة حاولت استهداف أحد المعامل في حقل الشيبة التابع لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية.

وأضاف المصدر أن الحادثة أسفرت عن اندلاع حريق في مركبة تابعة لأحد المقاولين العاملين في الحقل، خارج أسوار المعمل، من دون تأثير في العمليات التشغيلية.

وأوضح المصدر أن "الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث نتج عن محاولة الاعتداء وفاة مقيمين من الجنسيتين الفلبينية والنيبالية، وحالتا إصابة لمقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية".