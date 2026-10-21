وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي أعادت استهداف محيط مطار الريان في المكلا بمحافظة حضرموت بصاروخ بالستي.

كما ذكرت مصادر يمنية أن الحوثيون هاجموا بالمسيرات محيط ميناء الضبة النفطي في الشحر بمحافظة حضرموت.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تركي المالكي، في منشور على منصة إكس: "اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت السعودية، اعتراض 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، بينها مسيّرات في منطقة المدينة المنورة.

وأعلن المالكي، الذي لم يحدّد الجهة التي أطلقت المسيرات، لاحقا اعتراض مسيّة أخرى في المنطقة الشرقية أيضا.