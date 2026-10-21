أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، تركي المالكي، في منشور على منصة إكس: "اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت السعودية، اعتراض 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، بينها مسيّرات في منطقة المدينة المنورة.
وأعلن المالكي، الذي لم يحدّد الجهة التي أطلقت المسيرات، لاحقا اعتراض مسيّة أخرى في المنطقة الشرقية أيضا.
وصعد الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على السعودية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من 10 سنوات.