وأعلن المالكي، الذي لم يحدّد الجهة التي أطلقت المسيرات، لاحقا اعتراض مسيّة أخرى في المنطقة الشرقية أيضا.

وصعد الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على السعودية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من 10 سنوات.