وقال السيسي، خلال مشاركته في جلسة "أمن الوطن والمواطن" ضمن اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر 2026، إن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، مشددا على أن استقرار دول الخليج يخص مصر من منظور الأمن القومي، وأن وقوف القاهرة إلى جانب دول الخليج يأتي امتدادا للأمن القومي العربي المشترك.

وأوضح السيسي أن الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية، ولا يشمل شن هجوم على اليمن، موضحا أن المقصود هو الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، وعن أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلبت من مصر ذلك.

وأضاف أن الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو أي دولة شقيقة تحرص القاهرة على أمنها واستقرارها، مؤكدا ضرورة استعادة الاستقرار في الدول العربية، بما فيها السودان وليبيا والصومال.