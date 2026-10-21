وأُقرت الاتفاقية، الثلاثاء، في إطار نزاع مستمر منذ سنوات بشأن مطالبات متعارضة بالسيادة على مناطق بحرية وحقوق استكشاف موارد الطاقة والتنقيب عنها في شرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "مع الأسف، نرى تركيا تسعى مجددا لزعزعة استقرار منطقة شرق المتوسط".

وكانت مصر قد أعربت ، الأربعاء، عن رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية: "تعرب جمهورية مصر العربية عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وجمهورية تركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وتؤكد مجددا أن المذكرة باطلة بطلانا مطلقا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين مسؤولين إسرائيليين وأتراك، في ظل خلافات حادة بين البلدين بشأن ملفات عدة، من بينها سوريا والحرب في قطاع غزة.

وتخوض اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي، نزاعا ممتدا منذ سنوات بشأن الحدود البحرية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

وتعارض اليونان ومصر وقبرص منذ فترة طويلة اتفاقية تعيين الحدود البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، معتبرة أنها تتعدى على مطالباتها بالسيادة على مناطق بحرية.

وفي عام 2020، وقعت أثينا والقاهرة اتفاقية لتحديد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تتداخل مع الاتفاقية الليبية التركية، وهو ما تعارضه أنقرة.