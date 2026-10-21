وفي تطور متصل، أفادت مصادر يمنية بأن الحوثيين استهدفوا مطار الريان في مدينة المكلا بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني في شرطة عدن قوله إن "الانفجار ناتج عن صاروخ للحوثيين".

وهذا هو الهجوم الثالث الذي يشنه الحوثيون خلال أسبوع في عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية، في وقت تتواصل فيه المعارك على جبهات عدة في اليمن منذ أسابيع.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عبر تليغرام، إن قوات الجماعة تمكنت من استهداف غرفة العمليات التابعة للسعودية في معسكر بدر بعدن"، الذي يقع في محيط المطار، وذلك "بصاروخ باليستي".

وأفاد مصدران أمنيان في عدن لوكالة فرانس برس بأن الصاروخ استهدف موقعا لقوات الجيش السعودي يقع في محيط مطار عدن.

وكانت السلطات الأمنية في عدن أفادت، ليل الجمعة السبت، بأن صاروخين أطلقهما الحوثيون سقطا داخل حرم مطار عدن، فيما ذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أنهم استهدفوا مقر قيادة للقوات السعودية.

كما استهدف الحوثيون الأسبوع الماضي قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، وهو أيضا مقر الحكومة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، بحسب وزير الصحة اليمني.

وكان ذلك أول هجوم على القصر الرئاسي منذ استئناف التصعيد في اليمن في يوليو، مع انهيار هدنة كانت سارية منذ عام 2022 بين الحوثيين والحكومة، على وقع الحرب في الشرق الأوسط.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت الحكومة اليمنية، هجوما مضادا لاستعادة مناطق من الحوثيين، خصوصا تلك التي سيطروا عليها في سبتمبر، وتشمل الساحل الغربي لليمن وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وبلغت هجمات الحوثيين على السعودية هذا الشهر مدى غير مسبوق، وشملت ضربات عدة على مطار العاصمة الرياض.

واتخذت الحكومة اليمنية من عدن مقرا مؤقتا لها عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014.