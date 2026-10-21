وقالت محافظة القدس، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، "هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية مكونة من 7 شقق في منطقة الواد قرب الكسارة المحاذية لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ما يهدد بتشريد سبع عائلات يزيد عدد أفرادها على 35 شخصا".

ووفق المحافظة ، "اقتحمت آليات الاحتلال المنطقة صباح اليوم، وشرعت بهدم بناية سكنية قائمة منذ أكثر من 50 عاما، كما حطمت ممتلكات العائلات ومركبات وخزانات مياه، تاركة خلفها الركام، وما يزيد من معاناة عائلات تفقد مأواها وذكرياتها في لحظات".