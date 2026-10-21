قال مسؤول حدود عراقي، الأربعاء، إنه تم إغلاق منفذ الشيب الحدودي المزدحم مع إيران، وذلك لمراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة كشف لمنع تهريب المواد المحظورة.
وأفاد مصدران آخران بأن المنفذ مغلق أمام حركة المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية حتى إشعار آخر.
كان مصدران أمنيان قد قالا في سبتمبر إن العراق أمر بإغلاق معبر الشلامجة الحدودي مع إيران كإجراء احترازي عقب هجمات بطائرات مسيرة على السعودية.
وقالت الرياض إن الطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي العراقية.
وذكر مسؤول الحدود العراقي لرويترز أن الإجراءات الأمنية الحالية في منفذ الشيب ضعيفة وغير كافية.