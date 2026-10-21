قال مسؤول ​حدود عراقي، ⁠الأربعاء، إنه تم إغلاق منفذ الشيب الحدودي المزدحم مع إيران، وذلك ​لمراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب ‌أجهزة كشف لمنع تهريب المواد المحظورة.