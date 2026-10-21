وخلال "منتدى مصر 2026"، والذي شهد الإعلان عن اتفاق بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى على 4 مشروعات عقارية وتنموية ضخمة تتجاوز قيمتها 11 تريليون جنيه (200 مليار دولار)، وجه السيسي إلى تخصيص جزء منها لصالح الخدمة المجتمعية.

وقال السيسي موجها كلامه لمصطفى: "أنا عايز مثلا 100 ولا 200 ألف وحدة سكنية للإيجار كمشاركة مجتمعية، وخلي بالك أنا ماجتش عليك جامد وبتكلم بجد".

ورد مصطفى قائلا: "أنت حضرتك تؤمر يا فندم.. إحنا بنساهم بقدر كبير جدا في مشروعات حياة كريمة أو تحيا مصر".

وعلق الرئيس المصري موضحا أن مساهمة الخدمة المجتمعية التي يطالب بها لا تعتبر بديلا عن المساهمات الأخرى.

وأضاف: "أنا لو أخدت منك 1 بالمئة هيبقى 100 مليار، ودي خدمة مجتمعية لا علاقة لها بمشروع حياة كريمة".

وشدد السيسي في ختام كلمته بالمنتدى، على ضرورة أن تخصص المشروعات الاستثمارية الكبرى جانبا لخدمة المجتمع، بما يحقق استفادة مجتمعية إلى جانب العوائد الاستثمارية التي تستهدفها هذه المشروعات، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في هذا المجال.