وقال نتنياهو في بيان ⁠صدر ‌عن مكتبه: "ملتزمون ⁠باستكمال القضاء على النظام الإيراني. ⁠ناقشت هذا الأمر ⁠مع ترامب مرات عدة، بما في ذلك قبل يومين".

وأضاف في كلمة بمؤتمر انتخابي: "ما دام هذا النظام باقيا، حتى وإن كان منهكا ومثخنا بالجراح، فإنه يظل متطرفا لدرجة تدفعه إلى إعادة بناء قدراته واستئناف ما حاول القيام به قبل عام حين تصدينا له، أي إنتاج قنابل نووية وإعادة تشكيل محوره الإقليمي".

وفي سياق متصل، ذكر 3 مسؤولين إسرائيليين أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ناقش الملف الإيراني مع ⁠نتنياهو، خلال زيارة لإسرائيل لم يعلن عنها سابقا، الإثنين.

وأكد دورون شبيلمان المتحدث باسم نتنياهو، لـ"رويترز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى هيغسيث في قاعدة عوفدا الجوية بمنطقة النقب الصحراوية جنوبي إسرائيل.

وأوضح في اتصال هاتفي مقتضب أن نتنياهو وهيغسيث "ناقشا التهديدات ‌في المنطقة، والشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في التعامل مع تلك التهديدات، هجوميا ودفاعيا على السواء".

وقال إن "هيغسيث شكر ‌إسرائيل على استضافتها ‌قوات أميركية"، مؤكدا أن "عددها يبلغ الآلاف"، كما "بحث دعم ترامب لنتنياهو"، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

وقال شبيلمان: "هناك علاقة شخصية وطيدة كانت في صميم هذا النقاش".

والأحد أعلن ترامب تأييده لنتنياهو في انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل في إسرائيل، ‌وهي أول انتخابات تجري هناك منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عن الإدلاء بتعليق على الزيارة.

وفي وقت سابق، قال هيغسيث في منشور ⁠على منصات التواصل الاجتماعي، إنه ‌زار أفرادا من القوات المسلحة الأميركية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، ⁠التي تغطي الشرق الأوسط وشمال شرق إفريقيا وأجزاء من آسيا، بينما لم يحدد ⁠مكان لقائه بالقوات.

وتأتي زيارة هيغسيث وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، وفي الوقت الذي تكثف فيه ⁠جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران هجماتها على السعودية.

وسبق أن قال نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية هذا الشهر إنه لا يسعى لمهاجمة إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، كما قال ترامب أيضا إنه لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ‌في نوفمبر المقبل.