وقال الزبيدي في بيان إن الهجوم "أسفر عن سقوط العشرات من أبناء الجنوب بين شهيد وجريح".

وأكد في برقية تعزية لأهالي الضحايا، أن "هذه الجريمة الوحشية تمثل امتدادا للسجل الأسود للميليشيا الحوثية الإرهابية"، مشددا على أن "دماء أبناء الجنوب لن تضيع، وأن جرائم الميليشيا بحق شعبنا وأرضنا لن تسقط بالتقادم".

واعتبر الزبيدي أن "الدفاع عن الجنوب وحماية شعبه والتصدي لأي تهديدات تستهدف أمنه واستقراره ستظل أولوية وطنية ثابتة".

وحذر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي من "محاولات جر الجنوب إلى أتون الحرب الدائرة في الشمال، وتحويل أراضيه إلى منطلق لعمليات عسكرية لا يملك قرارها"، محملا "الأطراف التي اتخذت قرار الحرب مسؤولية ما يترتب على خياراتها من مخاطر وتداعيات على الجنوب وشعبه، من دون أن يعفي ذلك الميليشيا الحوثية من مسؤوليتها المباشرة عن اعتداءاتها".