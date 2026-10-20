وأضاف غولر، في رد مكتوب على أسئلة وكالة فرانس برس: "نحافظ على وجودنا العسكري في العراق وسوريا"، موضحا أنه "عندما نتأكد من استيفاء الشروط اللازمة في ما يتعلق بالأمن الإقليمي والحدودي، ستتم مراجعة وضع مواقع انتشارنا ووجودنا في المنطقة".

ولم يحدد الوزير عدد القوات التركية المنتشرة في البلدين. لكن مصدرا أمنيا عراقيا قدر عددها في العراق بما بين 800 وألف عنصر.

أما في سوريا، فتراوح عدد القوات التركية بين 16 ألفا و18 ألف عنصر عند سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، بحسب مصادر تركية آنذاك، ولا تتوافر تقديرات أحدث موثوقة.

وأكد غولر أن تقييم الوجود العسكري التركي في العراق وسوريا لا يمكن أن يستند إلى تعداد القوات وحده، موضحا أن هيكل القوات وانتشارها يتحددان وفقا لتطور "التهديد الإرهابي"، وأمن الحدود، والتطورات الميدانية، فضلا عن التعاون مع الدول المعنية.