ويشارك في المؤتمر خبراء وباحثون ومبتكرون ومستثمرون وممثلون لجهات معنية بقطاع المياه من أكثر من 140 دولة، وأكثر من 250 متحدثا، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف مشارك، إلى جانب معرض مصاحب يضم أكثر من 150 علامة تجارية عالمية.

وقال وكيل الرئيس للأبحاث والتقنيات الواعدة للمياه، المهندس طارق الغفاري: "يمثل المؤتمر منصة عالمية لمناقشة الفرص والتحديات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات وتعزيز التعاون الدولي".

وأشار إلى أن قيمة السوق العالمية للأمن المائي وإدارة البنية التحتية للمياه تقدر بنحو 303.8 مليار دولار، فيما تتجاوز قيمة مشاريع الإنشاءات والهندسة المرتقبة لمرافق المياه والصرف الصحي 1.2 تريليون دولار.

وتقدّر الدراسات الاستثمارات الإضافية المطلوبة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي بما يتراوح بين 131 و140 مليار دولار سنويا.

وتأتي هذه المنصة العالمية في ظل تحديات الجفاف والفيضانات وتزايد الطلب، التي تستدعي منظومات أكثر موثوقية ومرونة وقدرة على التكيف.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، لا يزال 1.8 مليار شخص يعيشون في أسر لا تتوفر فيها إمدادات المياه داخل المسكن، بينما تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن الزراعة تستحوذ على نحو 72 بالمئة من إجمالي المياه العذبة المسحوبة عالميا.

ويناقش المؤتمر إعادة استخدام المياه المعالجة وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتحليل البيانات في التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول؛ لتحسين أداء الخدمات وكفاءة استخدام المياه عبر القطاعات المختلفة.

كما يبحث دور السياسات والحوكمة والتمويل وبناء القدرات في تهيئة تبني التقنيات الواعدة، وتكامل البحث العلمي مع الاحتياجات التشغيلية؛ لدعم جدوى الابتكارات واستدامة أثرها في الميدان.

وتشمل فعالياته "مياهثون"، ومنصات لعرض حلول الشركات الناشئة، والجائزة العالمية للابتكار في المياه، بما يتيح إبراز الأفكار الواعدة وبناء شراكات تدعم وصولها إلى السوق وتوسيع نطاق الاستفادة منها.