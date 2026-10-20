وقالت المملكة إنها اعترضت صاروخا حوثيا باتجاه الرياض، وفي وقت لاحق أكدت اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة فوق العاصمة.

وقبيل الإعلان الأول، سمع دوي انفجارين في العاصمة السعودية، حسبما أفادت "فرانس برس"، بعدما أصدرت السلطات إنذارا مقتضبا للتحذير من خطر.

وكتب الدفاع المدني السعودي في منشور على منصة "إكس"، أنه "تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر".

ونشر بعد دقائق رسالة جديدة أعلن فيها زوال الخطر عن مدينة الرياض.

وبلغت هجمات الحوثيين على السعودية مدى غير مسبوق هذا الشهر، لتشمل ضربات عدة على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 في 10 أكتوبر.

وفي المجمل، قتل 20 شخصا بهجمات طالت المطارات السعودية منذ مطلع الشهر الجاري.

وتجددت الأعمال العدائية على وقع الحرب في الشرق الأوسط، مع انهيار هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022.