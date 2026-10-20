ومن بين القتلى 5 أشخاص "مجهولي الهوية"، حسبما أفادت مصادر.

وحسب الصور المنتشرة على الإنترنت، تناثرت مقاعد الركاب على أطراف الطريق، بينما ظهر ركام الحافلة عالقا في القسم الخلفي من الشاحنة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وتكثر حوادث السير في مصر، وترجع عادة إلى القيادة المتهورة وعدم كفاءة الصيانة والتساهل في تطبيق القوانين.

وفي أغسطس الماضي، قتل 18 شخصا على الأقل من بينهم أطفال شمالي مصر، عندما اصطدمت شاحنتان تقلان عمالا زراعيين.