وتبادل إطار العمل محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع من الجانب الإماراتي، ووزيرة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى كاثرين فوتران من الجانب الفرنسي.

كما شهد الرئيسان تبادل الترتيبات التنفيذية بشأن الصناعات الدفاعية.

وتبادلها من الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي ناصر حميد النعيمي، ومن الجانب الفرنسي رئيس المديرية العامة للتسليح باتريك بيلوكس.

وحضر المراسم، التي جرت في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى دولة الإمارات، عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.