جاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات بالرئيس الفرنسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الفرنسي، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة دعم التعاون الإماراتي الفرنسي المثمر في المجالات الحيوية، وتعزيز مستوى التقدم في المشاريع المشتركة، خاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معا من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، لمصلحة جميع شعوبها ودولها.

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة تكريما للرئيس الفرنسي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وسجل الرئيس الفرنسي كلمة في كتاب كبار الزوار، أعرب خلالها عن اعتزازه بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية الفرنسية، متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من الازدهار.

حضر اللقاء والمأدبة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.