وخلال المكالمة التي أجريت الأحد، قال ترامب لنتنياهو إنه يتوقع منه تحقيق فوز "ساحق" في الانتخابات، ووصف نتنياهو ترامب بأنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق، وبفارق كبير".

وقال نتنياهو إنه تحدث مع ترامب بعد إعلان الأخير دعمه له في الانتخابات التي تنطلق خلال أيام، إذ أكد عملهما معا لـ"القضاء على التهديد الإيراني نهائيا".

وأعلن ترامب دعمه لنتنياهو في وقت متأخر نسبيا خلال حملته الانتخابية، في خطوة تمثل دفعة سياسية مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يواجه منافسة انتخابية صعبة.

ويأتي ذلك بعدما امتنع ترامب في السابق عن تأييد نتنياهو علنا لعدة أشهر، مع اقتراب موعد التصويت، بعد خلاف معلن وقع بينهما في يونيو الماضي، عندما وصفه ترامب بـ"المجنون".

دعم في وقت حرج

كتب ترامب، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن نتنياهو كان "رئيس وزراء محاربا عظيما، وشريكا أكبر من ذلك من أجل السلام، في مكافحة إيران".

ومن المقرر أن يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر الجاري، في أول انتخابات وطنية تشهدها البلاد منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وينظر إلى الانتخابات الإسرائيلية باعتبارها اختبارا حاسما لشعبية نتنياهو، وتقييما لطريقة تعامله مع هجمات أكتوبر، نقطة التحول في السياسة والأمن الإسرائيليين، التي أثارت انتقادات بشأن أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية.

ويمثل تأييد ترامب ورقة مهمة لنتنياهو، الذي روج مرارا لعلاقاته الوثيقة بالرئيس الأميركي وحزبه الجمهوري كإحدى نقاط قوته، غير أن تأخر الإعلان عن الدعم حتى الأيام الأخيرة من الحملة أثار تساؤلات بشأن توقيته.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا الحرب على إيران بصورة مشتركة في فبراير الماضي، لكن مسار المواجهة ونتائجها أثارا انتقادات بشأن مدى تحقيق الأهداف المعلنة.