جاء ذلك بعد أن انطلقت، الأحد، أولى جلسات مجلس النواب المصري لمناقشة طلب الرئيس المصري، وانتهت بعقد جلسة الإثنين.

وكان مجلس النواب المصري قد قرر عقد جلسة عامة بناء على طلب من السيسي.

وأكد الرئيس المصري، السبت، دعم بلاده الكامل لأمن "أشقائه" في الخليج واستقرارهم، مشددا على "استعداد القاهرة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها".

وقال السيسي، في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية: "نقف بقوة ودعم كامل من أجل حماية أراضي أشقائنا في الخليج والدفاع عنها".

وأضاف أن مصر "لا تسمح بالمساس بأمن السعودية أو استقرارها"، مشيرا إلى أنه سيطلب من البرلمان المصري التصديق على هذا الأمر في جلسة طارئة، إذا طلب من مصر ذلك.

وينص الدستور المصري على موافقة البرلمان على قرارات مجلس الدفاع الوطني المتعلقة بالعمليات العسكرية، ويضم المجلس رئيس المخابرات، ورئيس البرلمان، ووزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ووزيري الخارجية والداخلية.

وتتعرض السعودية لهجمات شبه يومية ينفذها الحوثيون اليمنيون بالصواريخ والمسيّرات، كان أعنفها ضربة استهدفت مطار الرياض في 10 أكتوبر، أسفرت عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من 300 جريح.