وجاء تصريح نتنياهو ردا على تعليق بن غفير، الذي قال إنه "يتعرض للتهميش" قبيل الانتخابات.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "لا تنخدعوا بهذه الألاعيب. سيكون وزيرا بارزا في حكومتنا".

وكان بن غفير زعم أن مكتب نتنياهو أكد لدول الاتحاد الأوروبي أنه سيتم استبعاده، وهو ما نفاه حزب "الليكود" الحاكم، واصفا التصريح بأنه "مناورة سياسية كاذبة".

لكن نتنياهو استبعد بالفعل منح بن غفير حقيبتي الدفاع أو الأمن القومي، مؤكدا أن هاتين الوزارتين ستبقيان تحت سيطرة حزب "الليكود".

وطالما أثار بن غفير الانتقادات بسبب تصريحاته المتطرفة، لا سيما ما يتعلق بتعامل إسرائيل مع قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويتجه الإسرائيليون الى مراكز الاقتراع في 27 أكتوبر الجاري، في انتخابات هي الأولى منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023.

ويسعى نتنياهو، أطول رؤساء الحكومة عهدا في تاريخ إسرائيل، إلى نيل تفويض جديد من الناخبين، بعدما دفع البلاد خلال الأعوام الماضية إلى نزاعات متعددة تحت شعار "تغيير الشرق الأوسط"، أبرزها الحرب على إيران بالاشتراك مع واشنطن اعتبارا من فبراير الماضي.

وترجح استطلاعات الرأي أن تشهد الانتخابات تنافسا محموما بين نتنياهو وأبرز منافسيه غادي آينزكوت، الذي ندد بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأييد نتنياهو على حساب آخرين في إسرائيل.