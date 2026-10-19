وجاءت الاعتقالات في أعقاب دعوات من الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، إلى ضرورة التصدي لعنف المستوطنين وإلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء على مصورة صحيفة "واشنطن بوست"، كما طالبت كل من فرنسا وبلجيكا وبولندا، التي تعرض دبلوماسيوها لاعتداء، إسرائيل باتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه بهم في عملية نفذت قبل الفجر، للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف وانتهاك أمر يقضي بإغلاق منطقة عسكرية، بالإضافة إلى القيام بأعمال بناء غير قانونية.

ولم تكشف الشرطة هوية المشتبه بهم الذين جرى نقلهم إلى مراكز احتجاز للتحقيق معهم، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن المشتبه بهم إسرائيليون.

وملاحقة المستوطنين قضائيا أمر نادر الحدوث في إسرائيل.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي على منصة "إكس"، إن الاعتقالات تمثل "تطورا إيجابيا للغاية في العثور على الذين اعتدوا بعنف وضربوا صحفية واشنطن بوست ومعاقبتهم".

مستوطنون يرشقون مزارعي الزيتون

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة لعملية الاعتقال مشتبها به واحدا على الأقل، لم يُكشف عن وجهه، وهو يرتدي ما يعرف بالتزيتزيت (حبال معقودة)، التي يرتديها عادة الرجال اليهود المتزمتون دينيا.

كما يظهر المقطع العثور على مقلاعين يستخدمان لقذف الحجارة في أحد المواقع.

وتزامنا مع الاعتداء على الصحفية، الجمعة، هاجم عشرات المستوطنين الملثمين، بعضهم كان مسلحا، مزارعين فلسطينيين أثناء حصاد الزيتون، وألقى بعضهم الحجارة باستخدام المقاليع.

وشاركت قوات من الشرطة والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في عملية الاعتقال.

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية دانيال ليفي، إن "القانون ينطبق على الجميع بغض النظر عن الهوية أو الانتماء".

وأضاف في بيان أعلن فيه عن الاعتقالات: "تلتزم الشرطة الإسرائيلية بإنفاذ القانون بمهنية ومساواة وحيادية، استنادا إلى الأدلة ووفقا للقانون".

ووثقت لقطات مصورة، الجمعة، قيام مستوطنين إسرائيليين ملثمين بالاعتداء على ليفين، المصورة الصحفية في صحيفة "واشنطن بوست"، التي كانت تغطي موسم حصاد الزيتون لدى الفلسطينيين.

كما تعرض دبلوماسيون أوروبيون ورئيس بلدية فرنسي لهجوم من قبل مستوطنين ملثمين في منطقة أخرى من الضفة الغربية المحتلة، ولحقت أضرار بمركبة دبلوماسية بلجيكية.

وبينما حمّل وزير الخارجية جدعون ساعر والجيش الإسرائيلي "مثيري شغب إسرائيليين" المسؤولية عن الهجوم على الدبلوماسيين، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفا أكثر حذرا.

وقال نتنياهو إن الدبلوماسيين دخلوا "منطقة حساسة سبق أن شهدت مواجهات من دون تنسيق مسبق مع الجيش الإسرائيلي"، واعتبر أن ملابسات الهجوم على ليفين "غير واضحة".

وذكرت ليفين أنها تعرضت لهجوم من قبل رجال ملثمين، وقدم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج اعتذارا، وقال إن "مثيري الشغب الذين هاجموها بوحشية لا يمثلون قيم إسرائيل"، حسب تعبيره.

وتشهد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا ملحوظا، وسجلت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية ما لا يقل عن 170 هجوما منذ 27 سبتمبر الماضي، وطالت هذه الاعتداءات كذلك صحفيين ونشطاء إسرائيليين ومراقبين أجانب.