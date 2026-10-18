وقال الدفاع المدني على منصة "إكس": "في يوم الأحد باشر الدفاع المدني في مدينة نجران سقوط مقذوف معاد تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على موقع سكني، نتج عنه إصابة 6 مواطنين، وأضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت السعودية، سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية تابعة لوزارة الحرس الوطني في منطقة نجران، ما أسفر عن مقتل طاقمها الجوي المكون من ضابطين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، قوله إن الطائرة من طراز "AH-6" سقطت داخل الأراضي السعودية نتيجة عطل فني. كما نفى المالكي أن تكون الطائرة قد أسقطت من جانب جماعة الحوثي، وكتب على منصة إكس ردا على ادعاء المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إسقاطها: "تدعّي إسقاطها.. ستدخل الميدان قريبا.. تذكر شكلها فلا تنسى".

ويواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطارات وبنى تحتية للطاقة في السعودية بشكل يومي منذ أسبوعين.

والأسبوع الماضي، بلغت هجمات الحوثيين مدى غير مسبوق، وشملت ضربات عدة على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين السبت.

وبلغ عدد القتلى في هجمات طالت المطارات السعودية منذ مطلع الشهر الجاري، 20 قتيلا.