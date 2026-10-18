ونقل وزير الدفاع في بداية اللقاء إلى رئيس الإمارات تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية فيما حمَّله الشيخ محمد بن زايد نقل تحياته إلى الملك سلمان وولي العهد.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما جرى استعراض التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.