وذكر بيان رسمي أن الملك محمد السادس تلقى طلب الإعفاء من رئيسة الحكومة، ووافق عليه وفقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي.

ولم يوضح البيان أسباب طلب الإعفاء، أو ما إذا كان قد جرى اختيار بديل لتولي الحقيبة الوزارية.

ويأتي إعفاء خيير بعد يومين فقط من إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ترأست مراسم تعيين أعضائها في الرباط، الجمعة 16 أكتوبر، برئاسة الملك محمد السادس.

وكانت خيير ضمن الوزراء المنتدبين الذين شملتهم التشكيلة الجديدة.

وتقود الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها الملك محمد السادس في 29 سبتمبر الماضي، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر، وأفضت إلى تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع.

وتستند إجراءات الإعفاء إلى الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي يمنح رئيس الحكومة حق طلب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، فيما يتولى الملك إصدار قرار الإعفاء.