واقتحمت قوة إسرائيلية، تضم دبابة وعدد من الآليات العسكرية، غرب مزرعة الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وشرعت في تجريف أراض مزروعة بأشجار الزيتون.

وفي سياق آخر، أفرجت القوات الإسرائيلية عن شابين كانت قد احتجزتهما السبت، خلال توغلها في محيط قرية طرنجة، أثناء عملهما في حقول الزيتون بالمنطقة.

وبحسب الوكالة الرسمية، فقد توغلت القوات الإسرائيلية في منطقة العقربية الواقعة بين قرية عابدين وبلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وأقامت حاجزا أعاق تنقل السكان، قبل أن تنسحب.

انتهاك اتفاقية فض الاشتباك

تواصل القوات الإسرائيلية انتهاك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بحسب وكالة "سانا"، من خلال التوغل المتكرر في جنوب سوريا.

كما تقوم القوات بمداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف وغيرها من الانتهاكات.

وتطالب سوريا بشكل دائم بخروج قوات الجيش الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفق القانون الدولي.

في الوقت نفسه، تدعو سوريا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.