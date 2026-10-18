وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، لبحث التطورات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، خصوصا الاعتداءات على السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المجلس أكد الوقوف الكامل إلى جانب السعودية، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

وأوضح أن المجلس قرر تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، بما يسهم في الدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

وشدد المجلس على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف خفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية، إلى جانب وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للجيش، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

ويأتي الموقف المصري في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي تستهدف السعودية، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن المنطقة واستقرارها.