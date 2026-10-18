وكانت مصادر يمنية قد كشفت استهداف لتجمعات لجماعة الحوثي في جبل هان ومحيط اللواء 35 بالمطار القديم غربي تعز وسط احتدام المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين عقب هجوم الأخيرة على أحياء المطار القديم في تعز.

وشهد الساحل الغربي لليمن تحولات عسكرية كبيرة خلال سبتمبر الماضي، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق ساحلية استراتيجية، بينها المخا ومواقع قريبة من باب المندب، إثر تراجع القوات المناهضة للجماعة.

وأكتوبر الجاري، أعلنت القوات الحكومية اليمنية وألوية العمالقة تنفيذ عملية عسكرية في محيط باب المندب، قالت إنها أسفرت عن استعادة منطقة ذو باب ومواقع استراتيجية وقطع طرق إمداد للحوثيين.

ويكتسب التصعيد العسكري في منطقة باب المندب أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمضيق، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويشكل أحد أبرز الممرات البحرية للتجارة الدولية وحركة السفن المتجهة من وإلى قناة السويس.

وتقع منطقة باب المندب على الساحل الغربي لليمن، بالقرب من محافظة تعز، وشهدت خلال سنوات الحرب مواجهات متكررة بين القوات المناهضة للحوثيين والجماعة، في إطار الصراع على السيطرة على المناطق الساحلية والمواقع المشرفة على خطوط الملاحة.

وتعد ألوية العمالقة من أبرز التشكيلات العسكرية التي شاركت في العمليات ضد الحوثيين على الساحل الغربي، كما خاضت معارك في محافظات أخرى، أبرزها شبوة، ضمن المواجهات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وتمنح السيطرة على المواقع الساحلية القريبة من المضيق أهمية عسكرية وأمنية، نظرا إلى ارتباطها بحماية طرق الملاحة، فضلا عن تأثيرها في موازين القوى على الجبهة الغربية لليمن.