ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، قوله إن الطائرة من طراز "AH-6" سقطت داخل الأراضي السعودية نتيجة عطل فني.

كما نفى المالكي أن تكون الطائرة قد أسقطت من جانب جماعة الحوثي، وكتب على منصة إكس ردا على ادعاء المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إسقاطها: "تدعّي إسقاطها.. ستدخل الميدان قريبا.. تذكر شكلها فلا تنسى".

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، فضلا عن اعتراض مسيرة في منطقة الرياض.

وأوضح اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، في منشور عبر منصة إكس، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

كما أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض.